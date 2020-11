In St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) hat am Nachmittag ein Baggerfahrer eine Gasleitung beschädigt. Zehn Bewohner in der unmittelbaren Umgebung mussten laut Polizei ihre Häuser vorübergehend verlassen. Das zuständige Versorgungsunternehmen konnte das Leck in der Leitung schnell schließen, die Straßensperrungen wurden daraufhin wieder aufgehoben.