Im Heidelberger Zoo gibt es Bärennachwuchs. Das Syrische Braunbär-Baby Merle ist schon Ende Januar zur Welt gekommen. Für den Heidelberger Zoo ist es der erste Nachwuchs bei den Syrischen Braunbären seit über 20 Jahren.

Merle ist das erste Bären-Baby in Heidelberg seit über 20 Jahren. Zoo Heidelberg

Noch sind Mama Ronja und die kleine Bärin im Innenhaus der Bärenanlage untergebracht. Bis vor den Ostertagen waren Mutter und Tochter in Winterruhe. Bis die Besucher die junge Bärin mit dem Namen "Merle" im Heidelberger Zoo sehen dürfen, wird es aber noch eine Weile dauern: Erst wenn es draußen wärmer wird, dürfen Mutter und Tochter in die Außenanlage.

Bären-Baby auf Überwachungskamera entdeckt

Zur Welt kam die kleine Bärin in der Winterruhe. Dass ein Jungtier geboren wurde, konnten die Tierpfleger nur auf der Überwachungskamera im Innengehege erahnen. Jetzt erst wurde die kleine Bärin von Tierärzten untersucht und auch das Geschlecht bestimmt. Für die Bärin Ronja ist es der erste Nachwuchs.

Merle erkundet mit Mama Ronja das Bärengehege. Zoo Heidelberg

Syrische Braunbären vom Aussterben bedroht

Es sei schon eine Ewigkeit her, dass Heidelberg junge Bären im Zoo hatte, sagt Zoodirektor Klaus Wünnemann. Die letzten Bären kamen hier 1994 zur Welt. In Kleinasien seien sie von der Ausrottung bedroht und auch Zoos können jedes Jungtier gut gebrauchen, so der Direktor.

Vater war Braunbär Martin

Vater der kleinen Merle war der Syrische Braunbär Martin. Er musste Anfang des Jahres wegen massiven Arthrosen in beiden Knien eingeschläfert werden.

Nur wenige Wochen später, am 15. Januar 2021, kam sein Nachwuchs zur Welt. Bärin Ronja wird die Kleine alleine aufziehen - was aber für Bären ganz normal ist.