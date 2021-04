per Mail teilen

Im Zoo Heidelberg war Ende Januar die junge Bärin Merle zur Welt gekommen. Jetzt durfte sie das erste Mal die Außenanlage erkunden – natürlich gemeinsam mit Mutter Ronja.

Der erste Ausflug war für die drei Monate junge Bärin ein aufregendes Erlebnis. Ihre erste Entdeckungstour hat Bärin Merle gut gemeistert. Nach einigen vorsichtigen Blicken durch das Tor, wagte sie die ersten Schritte auf die Außenanlage.

Syrische Braunbären im Zoo Heideberg: Bären-Mutter Ronja und ihre Tochter Merle zeigen sich gemeinsam auf der Außenanlage. Pressestelle Zoo Heidelberg Bild in Detailansicht öffnen Bei den Ausflügen weicht Bären-Mutter Ronja der Kleinen nicht von der Seite. Pressestelle Zoo Heidelberg Bild in Detailansicht öffnen Während Bären-Mutter Ronja einen Fisch frisst, testet Bärin Merle neugierig, wie sich ein Stein anfühlt. Pressestelle Zoo Heidelberg Bild in Detailansicht öffnen Beide Bärinnen beobachten die Umgebung genau. Pressestelle K.W./Zoo Heidelberg Bild in Detailansicht öffnen

Zurückhaltend, aber neugierig, untersuchte sie ganz genau den sandigen Boden der Anlage. Mutter Ronja blieb stets an ihrer Seite. Die Bärinnen haben jederzeit die Möglichkeit, sich in den Innenbereich zurückzuziehen, beispielsweise um zu fressen oder zu ruhen. Bis Bärin Merle ihre Entdeckungstour auf die komplette Anlage ausweiten kann, wird es noch eine Weile dauern.

Abstandsregeln gelten auch für "Bären-Beobachter"

Die Bärenanlage im Zoo Heidelberg besteht aus zwei Bereichen, die mit einer beweglichen Brücke verbunden werden können. Auch wenn unbedingt der beste Blick erhascht werden sollte: Alle "Bären-Beobachter" werden gebeten, die geltenden Abstandsregelungen unbedingt einzuhalten.

Syrische Braunbären bedrohte Art

Die letzten Bären kamen in Heidelberg 1994 zur Welt. In Kleinasien seien sie von der Ausrottung bedroht und auch Zoos können jedes Jungtier gut gebrauchen, so Zoo-Direktor Klaus Wünnemann.

Zoodirektor Klaus Wünnemann im SWR-Interview