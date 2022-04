Odenwälder Bäcker setzt Zeichen gegen hohe Spritpreise 

Hohe Benzinpreise? Für Bäckermeister Peter Schlär aus Mudau (Neckar-Odenwald-Kreis) kein Problem. Der traditionsbewusste Handwerker liefert seine Backwaren neuerdings per Kutsche aus.

Peter Schlär liebt Tradition. Vor zehn Jahren kaufte sich der 54-jährige Bäckermeister eine 120 Jahre alte Pferdekutsche. Eigentlich kommt sie nur auf historischen Umzügen zum Einsatz, aber seit Benzin so teuer geworden ist, fährt Schlär seine Backwaren mehrmals die Woche im Odenwald damit aus.

Drei bis vier Mal die Woche fährt er in 14 verschiedene Ortschaften, um seine Kunden mit Brötchen, Baguettes und süßen Teilchen zu beliefern. Dabei ist er natürlich das Gesprächsthema Nummer eins in den Nachbarorten.

Im Herzen ein Bauer

Peter Schlär kann nicht nur gut mit Teigwaren, sondern auch mit Tieren. Bereits als kleiner Junge ist er mit Pferden, Eseln, Hühnern und Kühen auf einem Bauernhof aufgewachsen. Für den ausgebildeten Kutschenfahrer steht das Tierwohl immer an erster Stelle, sagt er. Geht es seinen schweren Warmblütern nicht gut, bleiben sie im Stall.

"In den Siebzigern gab es den autofreien Sonntag. Diese Tradition lebe ich heute noch."

Nostalgie spielt für den Bäckermeister eine große Rolle. Er möchte den Leuten im Odenwald das Gefühl von Heimat vor die Haustür bringen. Sobald die Kutsche auf den Hof fährt, erinnere das die Menschen an ihre eigene Kindheit, als die Marmelade und die Butter von Kühen gebracht wurden.

Bäckermeister Peter Schlär mit seiner Kutsche SWR

Höherer Zeitaufwand - Weniger Ertrag

Ganz ohne Auto kommt er zwar nicht aus, aber so oft wie möglich beliefert er Supermärkte und Dörfer in der Region per Kutsche, jeweils mit rund 230 Kilo Backwaren. Knapp 30 Kilometer legt er dabei am Tag zurück. Das bedeutet für ihn zwar mehr Aufwand und weniger Einnahmen, dafür aber Freude und Schutz für den Planeten.

Das Hobby zum Beruf gemacht

Für Schlär ist sein Beruf auch seine Leidenschaft. Der Bäckermeister sammelt Kutschen aus den vergangenen Jahrhunderten, restauriert und repariert sie in seiner Scheune neben seinem Bäckerladen. Wenn er mit seiner Backwarenkutsche durch Mudau, Dambach, Steinbach und die benachbarten Orte fährt, ist die Welt für ihn in Ordnung.