Einige Freibäder in der Region öffnen wieder. Der Schwimmverband warnt jetzt aber: Für Kinder droht Lebensgefahr. Sie hatten durch Corona kaum eine Chance schwimmen zu lernen.

Diese Freibäder öffnen wieder

Der Leimener Bäderpark und das Bammentaler Waldschwimmbad haben seit Mittwoch (19.5.) geöffnet. In Leimen muss man sich für eines von drei Zeitfenstern entscheiden. Am kommenden Wochenende starten weitere Schwimmbäder in die Saison: Das Freibad in Sinsheim öffnet am Freitag (21.5.). Das Heidelberger Thermalbad, das Terrassenfreibad in Kleingemünd und das Freibad in Neckargemünd folgen einen Tag später (22.5.). Zudem öffnet am Samstag in Heddesheim der Badesee. Die Stadt Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) sagt, sofern der Trend weiter anhält und die Inzidenz unter 100 bleibt, könnte das Waldschwimmbad ab dem 1. Juni öffnen.

Einige Freibäder in der Region starten in die Saison. SWR

Onlineanmeldung und weitere Voraussetzungen

Vor einem Besuch muss man sich aber bei allen Freibädern vorher online einen Termin buchen. Außerdem brauchen Badegäste einen tagesaktuellen, negativen Corona-Schnelltest, einen Nachweis über eine vollständige Impfung oder eine Bescheinigung, dass sie von einer Corona-Infektion genesen sind.

Eine Öffnung noch ungewiss

Bisher ist bei noch nicht allen Freibädern in der Region bekannt, wann und ob sie wieder öffnen. Zum Beispiel für die Bäder in Mannheim und für den bademaxx in Speyer stehen noch keine Öffnungstermine fest.

Der Badische Schwimmverband warnt, dass Kinder durch Corona nicht richtig schwimmen könnten. dpa Bildfunk picture alliance / Swen Pförtner/dpa

Badischer Schwimmverband schlägt Alarm

Durch die Pandemie mit geschlossenen Schwimmbädern, haben fast zwei Jahrgänge an Kindern das Schwimmen nicht richtig gelernt - warnt der Badische Schwimmverband mit Sitz in Heidelberg. Geschäftsführer Holger Voigt rät daher den betroffnenen Eltern: Vorsicht im Freibad oder am Badesee - es besteht Lebensgefahr. Der Badische Schwimmverband will das Problem angehen und appelliert an die Politik.

Interview mit Holger Voigt vom Badischen Schwimmverband

SWR Aktuell: Corona hat auch etwas Positives, was dieses Problem angeht. Was genau?

Holger Voigt: Den Stau an Kindern, die nicht schwimmen können, hatten wir schon vor Corona. Ich hoffe, dass die aktuelle Krise mit 100.000 Kindern nach unseren Berechnungen, die in Baden-Württemberg in den letzten 14 Monaten nicht schwimmen gelernt haben, dass das ja nicht zu einem Umdenken, aber zumindest zu einem Begreifen der Situation des Anfängerschwimmens in Baden-Württemberg führt. Außerdem hoffe ich, dass wir in Zukunft mehr Möglichkeiten für Wasserfläche bekommen, um Kindern das Schwimmen beizubringen.

SWR Aktuell: 100.000 Kinder in Baden-Württemberg. Das ist eine ganze Menge. Wie kann man diesen Stau an Kindern irgendwie abbauen?

Holger Voigt: Ich bin da realistisch. Das werden wir nicht von heute auf morgen schaffen. Es werden auch die Schwimmvereine in Baden-Württemberg alleine nicht schaffen. Es muss eine gemeinsame Aktion, ein „goldener Rettungsring“ sein, bei dem Städte und Gemeinden, Schwimmvereine, die Ortsgruppen der DLRG, die Volkshochschulen, private Anbieter, alle an einem Strick ziehen. Vor allen Dingen die Städte und Gemeinden, die uns Wasserflächen zur Verfügung stellen. Wir als Verbände werden dafür sorgen, dass genug Übungsleiter und Trainer am Beckenrand stehen. Um diesen Stau abzubauen, brauchen wir aber in allererster Linie Wasserfläche. Da ist eben der Wunsch und die Hoffnung, dass die Hallenbäder, die fast durchgehend 14 Monate lang zu waren, über die Sommerferien öffnen werden, um da zumindest einen Teil dieses Berges abbauen zu können.

SWR Aktuell: Wir wissen aber alle, dass der Betrieb eines Schwimmbads für eine Kommune meist ein Minusgeschäft ist - alles viel zu teuer. Deswegen sind die Kommunen wahrscheinlich nicht begeistert, wenn sie um die Ecke kommen und sagen: Wir brauchen jetzt im Sommer Freibad und Hallenbad parallel.

Holger Voigt: Keine Frage. Das ist mir auch sehr wohl bewusst, dass der Betrieb eines Hallenbades sehr teuer ist. Da stehen wir im ständigen Kontakt mit dem Kultusministerium. Da hoffen wir, dass die Politik auch Geld dafür haben wird, um zusätzliche Wasserfläche, die man benötigt, zu bezahlen.

SWR Aktuell: Ein Tipp für die Eltern: Wenn ich jetzt Eltern zweier Kinder bin, die beide nicht schwimmen können, aber eigentlich in diesem Alter schon schwimmen können sollten: Was mache ich? Wie gehe ich davor? Kann ich vielleicht auch selbst Schwimmunterricht geben?

Holger Voigt: Vorneweg: Das ist ein ganz, ganz großer Wunsch, nicht dahin zu gehen, wo keine Überwachung ist, sondern an einen Badesee zu gehen, bei dem die DLRG im Wachdienst ist. Dass Eltern sicherlich selbst Wassergewöhnung betreiben können, das traue ich jedem Elternteil zu, also sein Kind an das Wasser zu gewöhnen. Richtig schwimmen lernen, wird man sicherlich nur in einem Verein oder Ortsgruppe. Insofern Wassergewöhnung ja, aber nicht versuchen, in unbewachten Gewässern mit Kindern ins Wasser zu gehen.

SWR Aktuell: Man muss auch sagen: Schwimmen ist ein Sport, der lebensgefährlich sein kann, beziehungsweise der Leben retten kann.

Holger Voigt: Ich selbst bin sportlich hochaktiv und liebe viele Sportarten. Aber der Unterschied zu vielen Sportarten ist eben: Schwimmen rettet Leben. Deswegen müssen auch die Eltern in den kommenden zwölf, 24 Monaten - solange, glaube ich, werden wir brauchen, um diesen Stau nur halbwegs abbauen zu können - darauf achten, dass ihr Kind doch noch schwimmen lernt. Neben all den anderen Dingen, die auch zu kurz gekommen sind, in den vergangenen 14 Monaten.