Badeseen im Rhein-Neckar-Kreis: "Hygienisch einwandfreie Wasser-Qualität"

Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat den neun Badeseen im Landkreis gute Noten für ihre Wasserqualität gegeben. In den Seen könne man "bedenkenlos baden".

Sarah Samuelsen vom Gesundheitsamt es Rhein-Neckar-Kreises teilte am Freitag mit, die "ersten beiden in der diesjährigen Badesaison vor Ort gemessenen Wasserwerte und Probenahmen ergaben überall eine hygienisch einwandfreie Wasserqualität."

Die neun Badeseen im Rhein-Neckar-Kreis: Von Altlußheim bis Walldorf

Diese Badeseen sind im Rhein-Neckar-Kreis als offizielle Badegewässer ausgewiesen: Altlußheim (Blausee), Brühl (Kollerinsel), Heddesheim (Badesee), Hemsbach (Wiesensee), Ketsch (Hohwiesensee), St. Leon-Rot (Badesee), Weinheim (Waidsee und FKK-See Miramar) sowie Walldorf (Badesee).

Wasserproben aus Badeseen werden alle 14 Tage entnommen und geprüft

Experten des Gesundheitsamts hatten aus diesen Seen am 24. Mai und am 7. Juni Wasserproben genommen und untersucht. Die Beprobungen finden laut Behörde bis Mitte September alle zwei Wochen statt und werden im Labor des Landesgesundheitsamtes Stuttgart auf E. coli-Bakterien und Enterokokken (Bakterien, die für den Menschen gesundheitsgefährdend sein können) untersucht.

Badeseen im Rhein-Neckar-Kreis: "Ausgezeichnete Qualität"

Die gute Nachricht aus Sicht des Rhein-Neckar-Kreises: "Die strengen Anforderungen der Badegewässerverordnung Baden-Württemberg und die Vorgaben der Europäischen Union (EU) erfüllen alle neun Badeseen im Landkreis." Laut Landesgesundheitsamt haben alle neun Badeseen im Rhein-Neckar-Kreis eine "ausgezeichnete Qualität".

Experten stellen auch pH-Wert, Sichttiefe und Sauerstoffgehalt der Badeseen fest

Neben den mikrobiologischen Wasserproben stellen die Experten des Gesundheitsamts bei ihren Messungen zusätzlich noch den pH-Wert, die Sichttiefe, den Sauerstoffgehalt sowie die Luft- und Wassertemperatur der Badegewässer fest. Die Seen haben sich demnach durch die bereits im Mai vorherrschenden vergleichsweise hohen Temperaturen recht schnell aufgewärmt.