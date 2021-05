per Mail teilen

Der Heddesheimer Badesee (Rhein-Neckar-Kreis) ist ab Samstag für Besucher wieder geöffnet. Das teilte die Gemeinde am Dienstag mit. Zutritt gebe es nur mit tagesaktuellem negativem Schnelltest oder mit Vorlage eines Impf- oder Genesenen-Nachweises. Gäste könnten ihre Tages-Tickets über eine Smartphone-App kaufen. Die Zahl der Badegäste am See wird beschränkt. Es gelten zudem die bekannten Hygiene- und Abstands-Regeln.