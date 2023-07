per Mail teilen

Vor dem Mannheimer Landgericht geht am Mittwoch ein Prozess gegen einen jungen Vater aus Viernheim zu Ende. Er soll seine 17 Monate alte Tochter mit Medikamenten vergiftet haben.

Nach dem Tod eines kleinen Mädchens in Viernheim (Kreis Bergstraße) wird jetzt das Urteil gegen den Vater erwartet. Er soll seiner Tochter Antidepressiva in die Babymilch gemischt haben, um sie ruhig zu stellen. Die Staatsanwaltschaft hatte im Prozess am Landgericht Mannheim 13 Jahre Haft gefordert.

Staatsanwaltschaft spricht von Körperverletzung mit Todesfolge

Der inzwischen 24-jährige Vater habe sich der Körperverletzung mit Todesfolge strafbar gemacht, so die Staatsanwältin. Sie geht davon aus, dass er zur Tatzeit voll schuldfähig war. Die Verteidigung hatte dagegen auf fünf Jahre Haft für Körperverletzung mit Todesfolge in einem minderschweren Fall plädiert. Der Prozess läuft seit dem 7. Juli 2023:

Angeklagter Vater bestreitet Tötungsabsicht

Der Angeklagte gab im Prozess an, er habe in der Tatnacht im Juli vergangenen Jahres lediglich seine Ruhe haben wollen. Die Tochter sei aber unruhig und quengelig gewesen. Der Vater hat zugegeben, dass er ein Antidepressivum in ihre Milch gemischt hat. Er habe das Kind aber nicht töten wollen.