Ein acht Monate alter Junge ist in Bensheim (Kreis Bergstraße) mit Schnittverletzungen in eine Kinderklinik gebracht worden. Auch seine Mutter wurde verletzt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Die 43 Jahre alte Mutter hatte laut Polizei ebenfalls Schnittverletzungen. Beide mussten im Krankenhaus behandelt werden. Nach ersten Ermittlungen sollen die Verletzungen mit einem Küchenmesser aus der Wohnung zugefügt worden sein.

Nachbarin hörte Schläge und Schreie

Eine Nachbarin in dem Mehrfamilienhaus hatte am Mittwochmorgen die Polizei angerufen. Aus der Wohnung im ersten Stock seien laute Schläge und Schreie zu hören gewesen sein. Beim Eintreffen der Beamten war auch der 65 Jahre alte Ehemann der Frau in der Wohnung. Über die näheren Umstände ist bislang nichts bekannt. Die Staatsanwaltschaft in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen.