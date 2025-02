Eine Frau, die schon starke Wehen hatte, ist auf dem Weg zum Krankenhaus auf der A6 bei Brühl in einen Stau geraten. Ihr Mann wählte den Notruf. Das Baby kam im Rettungswagen zur Welt.

Ein kleiner Junge hatte es am Freitag besonders eilig, auf die Welt zu kommen. Er wurde noch auf dem Weg in das Universitätsklinikum Mannheim im Krankenwagen geboren. Seine Eltern hatten auf dem Weg ins Krankenhaus auf der A6 bei Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) mit ihrem Auto im Stau gesteckt.

Rettungsleitstelle lotst Schwangere zu Krankenwagen

Laut Polizei war auf der A6 bei Brühl ein Autofahrer in ein Stauende gefahren und mit der Schutzplanke kollidiert. Die Autobahn musste gesperrt werden. In dem Stau befand sich die hochschwangere Frau mit ihrem Mann. Weil es kein Durchkommen gab, wählte der Mann den Notruf. Die zuständige Rettungsleitstelle lotste das Paar über den Seitenstreifen bis zur Unfallstelle, an der mehrere Rettungswagen standen. Polizei und Sanitäter nahmen die Frau in Empfang. Der Krankenwagen machte sich sofort auf den Weg nach Mannheim.

Das Baby hatte es tatsächlich so eilig, dass der kleine Junge noch auf dem Weg ins Universitätsklinikum zur Welt gekommen ist.

Geburt im Krankenwagen: Geburtsort ist Mannheim

Der kleine Junge wurde damit in Mannheim geboren, so die Polizeisprecherin. Der Mutter, dem kleinen Jungen und dem Vater geht es gut. Auch für die Polizei sei dieser Einsatz nicht alltäglich gewesen. "Ein Happy End für die Familie und wir haben eine besondere Geschichte zu erzählen", sagte sie schmunzelnd. Bei dem Autounfall wurde niemand verletzt.