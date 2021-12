B39 bleibt nach Unfall gesperrt

Nach einem Unfall auf der B 39 bei Mühlhausen (Rhein-Neckar-Kreis) bleibt die Bundesstraße bis auf Weiteres gesperrt. Laut Polizei war eine 35-jährige Frau in Richtung Angelbachtal (Rhein-Neckar-Kreis) unterwegs, als sie offenbar einem Tier auf der Straße ausweichen wollte. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, geriet in den Gegenverkehr und stieß mit dem Auto einer 24-Jährigen zusammen. Beide Fahrerinnen wurden dabei schwer verletzt. Die 24-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Ein Baby das in ihrem Auto saß, blieb laut Polizei offenbar unverletzt, wurde aber vorsorglich in eine Klinik gebracht.