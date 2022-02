B 38 wird in der Nacht gesperrt

per Mail teilen

In der kommenden Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist die B 38 bei Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) von 20 Uhr bis 6 Uhr zwischen der Westtangente und dem Saukopftunnel gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Grund der Sperrung sind weitere Arbeiten zum dreispurigen Ausbau der Bundesstraße. Nach Angaben des zuständigen Regierungspräsidiums Karlsruhe beginnt jetzt eine weitere Bauphase am dritten und letzten Abschnitt des Groß-Projekts. Seit Ende September wird an diesem 1,3 Kilometer langen Teilstück gearbeitet. Wenn die Witterung es zulässt, sollen dort für die neue Bauphase notwendige Markierungen angebracht werden. Die Arbeiten zur Erweiterung der B 38 sind laut Behörde im Zeitplan und sollen im Juli dieses Jahres abgeschlossen sein. Die Baukosten betragen knapp 12 Millionen Euro.