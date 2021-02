Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B38 in Mannheim in Höhe der SAP-Arena sind am späten Samstagvormittag sieben Personen verletzt worden, eine davon schwer. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Laut Polizei waren fünf Fahrzeuge kollidiert. Die genaue Unfallursache und die Höhe des Schadens sind noch unklar. Um das große Trümmerfeld zu beseitigen, musste die Polizei die Bundesstraße in Fahrtrichtung Neckarau voll sperren. Inzwischen ist die B38 in Höhe der SAP-Arena wieder freigegeben.