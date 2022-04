B 37 Heidelberg wegen Hochwasser gesperrt

Die B37 in Heidelberg ist unterhalb der Alten Brücke wegen des Hochwassers gesperrt. Am Samstagmittag gegen 12 Uhr ist der Neckar dort über die Ufer getreten. Laut dem Hochwasserschutzdienst Heidelberg wird dort am Samstagabend gegen 20 Uhr der Höchststand des Neckar-Pegels von 3,70 Meter erreicht. Nach der Reinigung durch Spülfahrzeuge der Stadt werde die B37 im Laufe des Sonntagvormittags, gegen 10 Uhr wieder freigegeben, so ein Mitarbeiter des Hochwasserschutzdienstes gegenüber dem SWR. Die Umleitungen für Autofahrer seien ausgeschildert: stadteinwärts durch den Schlossbergtunnel, stadtauswärts über den Brückenkopf. Der Aufbau einer Hochwasserschutzmauer durch Sandsäcke sei vorher nicht möglich gewesen. Grund dafür sei der derzeitige Personalmangel wegen Krankheit oder Urlaubs, heißt es von Seiten des Hochwasserschutzdienstes Heidelberg.