Seit 1960 schmückte dieser Mercedes-Benz-Stern ein Mannheimer Hochhaus in Nähe der Konrad-Adenauer-Brücke. Vor zwei Jahren wurde er abmontiert, weil er nach Angaben des Autobauers nicht mehr zum aktuellen Markenauftritt passte. Der Chef des Ladenburger Automuseums Dr. Carl Benz, Winfried Seidel, hat den "Mannheimer Stern" jetzt als Leihgabe erhalten. Am Donnrestag wurde er am Musuem aufgestellt. Er ist eine Tonne schwer, hat einen Durchmesser von fünf Metern und ist von innen beleuchtbar. Mit Rücksicht auf die Nachbarschaft soll das Licht aber Abends nur bis 23.00 Uhr eingeschaltet bleiben. mehr...