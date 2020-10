per Mail teilen

Groß-Razzia gestern Abend in Mannheim. Rund 140 Beamte waren im Stadtteil Neckarstadt-West im Einsatz. Ein Stadtteil, der einen hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund hat. Immer wieder sorgen unter anderem sogenannte Problem-Immobilien für Schlagzeilen; hier leben vorzugsweise Menschen aus Osteuropa. Jetzt haben sich Polizei und Stadt in Mannheim vorgenommen, noch genauer hinzusehen.