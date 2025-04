Danilo Quarta arbeitet als multimedialer Reporter und Redakteur im SWR Studio Mannheim.

Seit April 2025 arbeitet Danilo Quarta als multimedialer Reporter und Redakteur im SWR Studio Mannheim. Besonders interessant findet er die Themen: Politik, Sport, Religion und Buntes. Alles, was die Menschen in der Region so umtreibt.

Vor dem SWR

Danilo Quarta ist in einer italienischen Gastarbeiterfamilie in Reutlingen geboren und aufgewachsen. Sowohl von der italienischen als auch von der schwäbischen Kultur wurde er sein Leben lang geprägt. Er hat an der Merz-Akademie in Stuttgart Film studiert, bevor er im SWR volontierte.

Kontakt Danilo Quarta bei LinkedIn

Heimat

Reutlingen und überall da, wo es im Supermarkt mehr als eine Sorte Maultaschen gibt.

Sein Antrieb

Geschichten erzählen und die Besten schreibt bekanntlich das Leben.

Journalistisch prägend für Danilo Quarta war

Die Zeit in Florenz während des Drehs seines Bachelor-Films. Dort hat er seine ersten Interviews geführt, hatte zum ersten Mal die gesamte Verantwortung für ein Projekt und hat viele Freunde gefunden. Die Learnings und Eindrücke von damals trägt er heute noch mit sich rum.