Die Mannheimer Polizei hat in der Nacht zum Samstag zahlreiche sogenannte "Auto-Poser" kontrolliert. Am Rheinufer im Stadtteil Lindenhof hatten sich laut Polizei bereits am Freitagabend viele Menschen mit ihren Autos versammelt und gegen das dort geltende Durchfahrtsverbot verstoßen. Bei Eintreffen der Beamten flüchteten einige Fahrer. Sechs mutmaßliche Poser erhielten eine Anzeige. Auch an anderen Orten im Stadtgebiet traf die Polizei mehrere Poser. Die Beamten stellten das Auto eines 25-Jährigen wegen technischer Mängel sicher. Ruhig blieb es dagegen im Bereich der Fressgasse. Die Straße war wegen Beschwerden der Anwohner über Poser-Lärm erstmals nachts gesperrt.