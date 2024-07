Autofahrer verursacht in Heidelberg sechs Unfälle in Serie

per Mail teilen

In Heidelberg hat ein Autofahrer innerhalb kurzer Zeit mehrere Unfälle verursacht. Ein Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

Sechs Unfälle in Serie: In Heidelberg hat ein 58-jähriger Autofahrer am Mittwoch innerhalb kurzer Zeit mehrere Unfälle verursacht. Ein Motorradfahrer wurde bei einem Zusammenprall schwer verletzt. Das teilt die Polizei mit. Es werde jetzt geprüft, ob das Verhalten des Autofahrers möglicherweise medizinische oder psychische Gründe hat.

Der 58-jährige Autofahrer hat nach dem Polizeibericht am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Bergheimer Straße/Czernyring das Heck eines vor ihm haltenden Wagens gerammt. Daraufhin setzte er zurück und prallte gegen ein von hinten heranfahrendes Auto.

Der Mann legte den Vorwärtsgang ein und quetschte sich zwischen einem weiteren Wagen und einer Verkehrsinsel hindurch – wobei er seinen Wagen und ein Verkehrsschild beschädigte. Trotz der roten Ampel fuhr er weiter in Richtung Bismarckplatz und überfuhr Minuten später eine weitere Kreuzung bei rot.

Motorradfahrer schwer verletzt

Tragischerweise erfasste er dabei ein Motorrad. Dessen Fahrer wurde schwer verletzt. Anschließend stieß der 58-Jährige frontal mit einem Audi zusammen, fuhr danach aber trotzdem weiter.

Schließlich hielt er mitten auf der Fahrbahn an und stieg aus. Der Polizei gegenüber sagte er, er habe nach den Unfällen eine Zigarette rauchen wollen.