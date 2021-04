per Mail teilen

In der Nacht zum Samstag haben sich laut Polizei rund 20 Autofahrer mit ihren Fahrzeugen unter einer Brücke an der A5 bei Dossenheim versammelt. Als die Beamten sie gegen 1:30 Uhr wegen der geltenden Corona-Verordnung kontrollieren wollten, gab der Fahrer eines BMW plötzlich Gas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über die angrenzenden Feldwege in Richtung Dossenheim. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, verloren das Fahrzeug aber aus den Augen. Weil der Mann dabei möglicherweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat, sucht die Polizei jetzt Zeugen.