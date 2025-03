Ein 25-Jähriger ist am Sonntag bei St. Leon-Rot vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Er raste mit Tempo 190 über die Autobahn. Später prallte er gegen einen Baum und wurde gefasst.

Ein Autofahrer hat sich am Sonntag auf der A5 eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Beamte des Autobahn-Polizeireviers Walldorf wollten den Autofahrer am Sonntagmittag auf der Autobahn bei St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) kontrollieren. Sie signalisierten ihm, dass er anhalten solle. Stattdessen habe der Fahrer Gas gegeben, so die Polizei. Er flüchtete mit Tempo 190 in Richtung Bruchsal. Dabei sei es zu riskanten Fahrmanövern gekommen. Die Polizei verfolgte ihn mit mehreren Streifenwagen.

Der 25-Jährige prallte nach seiner Flucht vor der Polizei auf einem Feld bei Karlsruhe-Hagsfeld gegen einen Baum und flüchtete zu Fuß weiter. Einsatzreport24

Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Die Polizei berichtet, der Mann sei dann weiter mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Süden gerast und bei Karlsruhe Nord von der Autobahn abgefahren. Dort ging seine Flucht weiter über kleinere Straßen. Sie endete in einem Feldgebiet bei Karlsruhe-Hagsfeld: Dort prallte er mit seinem Auto gegen einen Baum und flüchtete zu Fuß weiter.

25-Jähriger stand unter Drogeneinfluss und hatte keinen Führerschein

Kurze Zeit später konnten Polizisten den 25-Jährigen in der Nähe seines Autos fassen. Nach Angaben der Polizei stand der Mann unter Drogen und hatte keinen gültigen Führerschein. Das Auto hatte ein falsches Kennzeichen und keinen Versicherungsschutz. Zeugen und mögliche Geschädigte sollen sich beim Autobahn-Polizeirevier Walldorf melden, bittet die Polizei.