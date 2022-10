A5 bei Weinheim am Wochenende gesperrt

Verkehrsbehinderungen am Wochenende auf der A5: Zwischen dem Kreuz Weinheim und Hirschberg ist die Autobahn Richtung Karlsruhe von Samstagabend bis Montagmorgen gesperrt.

Die Autobahn 5 in Richtung Karlsruhe ist von Samstagabend bis Montagmorgen zwischen dem Kreuz Weinheim und Hirschberg gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten. Dabei geht es um ein rund 800 Meter langes Teilstück an der Überführung über die Bahnstrecke Heidelberg-Frankfurt.

In diesem Bereich hatte es zwar in diesem und im vergangenen Jahr bereits Bauarbeiten gegeben - diesen Streckenabschnitt habe man aber aus logistischen Gründen nicht gleichzeitig sanieren können. Das werde an diesem und am nächsten Wochenende nachgeholt.

Bei Umleitung nicht aufs Navi hören

Die Vollsperrung dauert an diesem Wochenende von Samstag, 18 Uhr bis Montagmorgen, 5 Uhr. Die Autobahn GmbH bittet darum, die ausgeschilderten Umleitungs-Empfehlungen zu beachten und nicht dem Navi zu folgen. Ansonsten riskiere man, auf Nebenstrecken oder in Ortschaften an roten Ampeln stehen zu bleiben. Das belaste die Anwohner und produziere vermeidbare Staus.