Bei einem Unfall in Wilhelmsfeld (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Sonntag ein Auto nahezu komplett ausgebrannt. Beide Insassen konnten sich laut Polizei unverletzt ins Freie retten.

Am Sonntagnachmittag stand ein Auto in Wilhelmsfeld in Flammen. Wie die Polizei mitteilte, kam der Autofahrer um kurz nach 16 Uhr an der Einmündung Heidelberger Straße/Schriesheimer Straße von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchbrach einen Zaun, kam auf einem Grundstück zum Stehen und fing Feuer. Die beiden Insassen konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen.

René Priebe / PR-Video

Unfall in Wilhelmsfeld: Defekt an der Bremse?

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einem technischen Defekt an der Bremse als Unfallursache aus. An dem Auto entstand ein Totalschaden. Die Schriesheimer Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.