per Mail teilen

Ein 24-jähriger Autofahrer hat am Samstagmorgen mit seinem Wagen in Heidelberg ein Verkehrszeichen gestreift und ist dann gegen ein geparktes Motorrad sowie drei Autos geprallt, nachdem er von der Fahrbahn abgekommen war. Die Ursache dafür könnte laut Polizei ein medizinischer Notfall gewesen sein. Der 24-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 24.000 Euro.