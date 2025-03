Ein wohl psychisch kranker Deutscher ist am Montag mit seinem Auto in die Mannheimer Fußgängerzone gerast, zwei Menschen kamen ums Leben. Der Mann soll nun vernommen werden.

Der mutmaßliche Amokfahrer von Mannheim, gegen den unter anderem wegen zweifachen Mordes ermittelt wird, soll am Dienstag von der Polizei vernommen werden. Wie das Landeskriminalamt (LKA) dem SWR bestätigt hat, ist der aus Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) stammende Deutsche nicht mehr im Krankenhaus, sondern befindet sich in Polizeigewahrsam. Bei seiner Festnahme soll sich der Mann mit einer Schreckschusspistole in den Mund geschossen haben. Er kam ins Krankenhaus und wurde dort bewacht. Von der Vernehmung erhofft sich die Polizei Erkenntnisse über Motiv und Hintergründe der Tat.

Polizei durchsucht Wohnung, verdächtiger Zettel in Auto

Der Mann war am Montagmittag mit einem schwarzen Kleinwagen mit hohem Tempo in die Fußgängerzone in der Mannheimer Innenstadt gerast, dabei kamen zwei Menschen ums Leben, elf weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Laut Staatsanwaltschaft gibt es konkrete Anhaltspunkte dafür, dass er psychisch krank ist. Bis zum späten Montagabend hat die Polizei die Wohnung des Mannes in Ludwigshafen durchsucht. Dabei wurden einige Dinge sichergestellt, auf die die Ermittler bisher nicht näher eingingen. Sie werden nun ausgewertet. Auch ein im Auto des Mannes entdeckter Zettel beschäftigt die Ermittler. Auf diesen sind Bleistiftskizzen zu sehen. Notiert sind demnach in etwas krakeliger Schrift Geschwindigkeit und Fahrt. Die Ermittler müssen jetzt prüfen, inwieweit diese Aufzeichnungen relevant für die Aufklärung der Tat sind.

Trauer in der Mannheimer Innenstadt nach tödlicher Amokfahrt

Am Morgen nach der Tat ist am Paradeplatz im Herzen der Mannheimer Innenstadt nichts mehr von der tödlichen Autofahrt zu sehen. Am Brunnen in der Mitte des Platzes hat jemand ein Grablicht aufgestellt. Auf einem Rasenstück dahinter liegen aufgereiht etwa ein Dutzend weiße Rosen. Die haben am Montagabend unter anderem Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) dort als Trauerbekundung für die Opfer abgelegt. Ein paar Meter weiter stehen mehrere Mitarbeiter zweier Kamerateams. Davor fahren Straßenbahnen, die Straßenreinigung ist im Einsatz. Die Buden des Fasnachtsmarktes, der dort bis Montagabend die Menschen anlockte, sind zugesperrt. Sonst ist es still, die Menschen an der Haltestelle starren auf ihre Handys, niemand spricht.

Trauer am Tag danach: Blumen in der Nähe des Tatorts am Mannheimer Paradeplatz SWR

Andacht in Kirche, Fasnachtsmarkt und Geschäfte geschlossen

Am Dienstagabend wird es laut Mannheims Oberbürgermeister Specht (CDU) eine ökumenische Andacht in der Citykirche Konkordien in der Innenstadt geben. Dort soll gemeinsam getrauert, der Toten gedacht und für die Verletzten gebetet werden. Laut dem katholischen Stadtdekan Karl Jung nehmen daran auch die evangelische Landesbischöfin Heike Springhart und der katholische Erzbischof von Freiburg, Stephan Burger, teil.

Der Fasnachtsmarkt mit seinen Pommes- und Frittenbuden wird am Dienstag nicht mehr stattfinden, das gilt auch für die Straßenfasnacht in der Stadt insgesamt. Außerdem bleiben laut Medienberichten drei große Innenstadt-Kaufhäuser geschlossen. "Die Bestürzung bei den Händlern ist riesengroß", sagte Swen Rubel, Geschäftsführer des Handelsverbands Nordbaden dem "Mannheimer Morgen".

Mehrere Geschäfte in der Mannheimer Innenstadt bleiben am Dienstag geschlossen. SWR

Nach Amokfahrt in Mannheim: Notfallseelsorger in Container ansprechbar

Im Universitätsklinikum Mannheim wurden gestern drei Verletzte versorgt, zudem gab es dort eine Notfallbetreuung. Mittlerweile, so das Klinikum, laufe wieder der "Normalbetrieb". Am Dienstag sind laut der Stadt Notfallseelsorger am Wasserturm im Einsatz, in einem Container der Mannheimer Feuerwehr. "Sie sind ansprechbar für alle Bürgerinnen und Bürger, die das Geschehen gemeinsam verarbeiten wollen." An den städtischen Gebäuden hängen die Fahnen auf Halbmast. Die Sängerin Maite Kelly sagte aus Respekt vor den Opfern ein für Mittwoch geplantes Konzert in Mannheim ab.

Im Mannheimer Rathaus liegt ein Kondolenzbuch aus SWR

Mehrere Fasnachtsumzüge abgesagt

Mehrere Fasnachtsumzüge in der Rhein-Neckar-Region wurden nach dem Geschehen in Mannheim abgesagt. Darunter sind die Umzüge in Heidelberg sowie in Schwetzingen und Brühl (beide Rhein-Neckar-Kreis). Der Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) teilte mit, in einer solchen Situation sei es "nicht richtig, ein fröhliches Fest zu feiern". Es waren auch kleinere Umzüge in einigen Mannheimer Stadtteilen geplant, auch diese werden nicht stattfinden. Das gilt auch für den Marktplatzfasching in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis). Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just (CDU) betonte, man könne jetzt nicht zur Tagesordnung übergehen, Feiern passe nicht zur aktuellen Lage.

Der Umzug in Stuttgart findet dagegen am Dienstag statt, gleiches gilt für Ehingen (Alb-Donau-Kreis), Schwäbisch Gmünd und Ellwangen (beide Ostalbkreis).

Nahverkehr: Geplante Umleitungen bleiben

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) teilte im Internet mit , für knapp 30 Straßenbahn- und Buslinien in Mannheim, Heidelberg und dem Umland seien für den Fastnachtsdienstag umfangreiche Umleitungen vorgesehen gewesen, wegen der vielen Veranstaltungen. Diese Umleitungen bleiben trotz Absage vieler Veranstaltungen bestehen. Grund: Die Umleitungs- und Dienstpläne seien "so komplex, dass sie in der Kürze der Zeit nicht mehr geändert werden" könnten. Das gelte auch für die elektronische Fahrplanauskunft.