Auto fährt Kind auf Supermarkt-Parkplatz um - Fahrer gefasst

Der Mann, der am Wochenende in Mannheim ein zweijähriges Kind angefahren und schwer verletzt haben soll, ist gefasst. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handle es sich um einen 43-Jährigen, gegen den nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und des Verdachts der Unfallflucht ermittelt werde. Der Mann hatte demnach das Kind mit seinem SUV (Stadtgeländewagen) beim Ausparken auf einem Supermarkt-Parkplatz in Mannheim-Käfertal überrollt - der 43-Jährige sei daraufhin davongefahren. Das Kind liege noch immer im Krankenhaus, so die Polizei. Lebensgefahr bestehe aber keine.