In der Nacht zum Samstag ist ein 22-Jähriger in Mannheim mit seinem Auto in die Fassade eines Supermarkts gekracht. Laut Polizei war er vermutlich zu schnell unterwegs und kam deshalb von der Fahrbahn ab. Er pralle gegen die Hauswand und kam schließlich an einem Baum zum Stehen. Durch den Aufprall entstand an dem Gebäude ein etwa ein Quadratmeter großes Loch. Das Auto erlitt einen Totalschaden. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt.