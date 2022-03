Auto mit Kran aus abschüssigem Garten geborgen

Mit einem 40-Meter hohen Kran haben Einsatzkräfte der Feuerwehr am Dienstagnachmittag in Binau (Neckar-Odenwald-Kreis) ein abgerutschtes Auto aus einem Garten gehoben. Der Wagen war offenbar nach einem missglückten Rangiermanöver in das abschüssige Gelände über dem Neckar geraten und dort unerreichbar für Abschleppfahrzeuge. Laut Polizei hatte die Fahrerin des Wagens vermutlich wegen eines Bedienfehlers die Kontrolle über den "Smart" verloren und fuhr daraufhin abwärts über das steile Gartengrundstück in eine Gartenhütte. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund der steilen und unzugänglichen Lage des Grundstücks mussten Polizei und Feuerwehr für die Bergung einen 40-Meter hohen Kran aus Mannheim ordern. Der hob den "Smart" schließlich über eine Häuserreihe hinweg zurück auf die Straße. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.