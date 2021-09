Reiss-Engelhorn-Museen zeigen Pharaonengrab-Schätze

Die berühmte Goldmaske des Pharaos, sein Thron und zahlreiche andere Grabbeigaben zählen zu den wertvollsten Kunstschätzen überhaupt. Im Original werden sie im Ägyptischen Museum von Kairo und auch in Luxor aufbewahrt und seit den 80ern nicht mehr an Museen verliehen. Als Kopien touren sie seit 2008 durch die Welt und ziehen das Publikum nicht weniger in den Bann. Bis Ende Februar machen die von ägyptischen Kunsthandwerkern detailgetreu nachgebildeten rund 1000 Grabbeigaben Tutanchamuns in den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen Station. mehr...