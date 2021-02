Einfach nur raus - für die allermeisten war das am Sonntag die Parole für pure Lebensfreude, trotz aller Corona-Widrigkeiten. Eindrücke von der Alten Brücke in Heidelberg.

Das Leben genießen, einen Hauch Normalität spüren, den Lockdown für kurze Zeitr vergessen - all das war möglich am Sonntag, bei frühlingshaften Temperaturen. Wer konnte, verließ die eigenen vier Wände und machte sich auf den Weg. Entweder in die Natur oder eben dorthin, wo es viele hinzieht und man sich trotzdem nicht unbedingt zu nahe kommt. Wenn dann noch Straßenmusiker ihre Instrumente auspacken, steht einem schönen Sonntagnachmittag nichts mehr im Weg.

Corona-Bestimmungen "weitestgehend eingehalten"

Laut Mannheimer Polizei zog es die Menschen am Wochenende scharenweise nach draußen. Und fast überall seien die Bestimmungen der Corona-Verordnung weitestgehend eingehalten worden. Im Mannheimer Herzogenriedpark war die maximal zulässige Besucherzahl schnell erreicht, die Tore wurden geschlossen.

An der "alla hopp!"-Anlage in Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis) hielten sich am Samstag laut Polizei über 500 Personen auf, meist Familien mit Kindern. Und auch in den Innenstädten von Heidelberg und Mannheim sowie an den üblichen "Hotspots" wie Strandbad, Waldpark, Rheinpromenade oder Wasserturmanlage war viel los. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben "nicht müde, auf die notwendigen Mindestabstände hinzuweisen" und "mit viel Fingerspitzengefühl an das Verantwortungsbewusstsein und die notwendige Solidarität beim Genießen der wärmenden Sonne in Zeiten der Pandemie" zu appellieren.