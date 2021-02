In Mannheim, im Rhein-Neckar-Kreis und im Neckar-Odenwald-Kreis gelten seit Freitag, 0 Uhr, nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 21 Uhr bis 5 Uhr. Das haben die Stadt und die beiden Landkreise am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt gegeben.