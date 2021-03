Der Corona-Inzidenzwert ist in Mannheim innerhalb eines Tages von 60,5 auf 67,3 (Stand Freitagnachmittag) gestiegen. Wie die Stadt am Freitagabend mitteilte, verhänge sie dennoch keine nächtliche Ausgangssperre für das Stadtgebiet. Städte und Gemeinden können laut Sozialministerium eine nächtliche Ausgangssperre verhängen, wenn der Inzidenzwert sieben Tage am Stück bei über 50 liegt, was auf Mannheim zutrifft. Dies, so die Stadt Mannheim, sei aber kein Automatismus. Relevant sei auch die Einschätzung der aktuellen Infektionslage. Die sei stark von einzelnen und abgrenzbaren Ausbrüchen geprägt gewesen, das Gesundheitsamt könne die Kontakte daher noch gut nachverfolgen. Außerdem teilte die Stadt mit, dass das Gesundheitsamt bei 59 Infektionsfällen die britische Corona-Virus-Mutation nachweisen konnte. Diese Variante gilt als ansteckender als das Ursprungsvirus.