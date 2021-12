Polizei und Ordnungsdienst kontrollieren Ausgangssperre für Ungeimpfte in Mannheim

Polizei und "Besonderer Ordnungsdienst" haben am Donnerstagabend die Ausgangssperre für nicht immunisierte Menschen in der Stadt kontrolliert. Insgesamt gab es 44 Verstöße.

Die Inzidenzzahlen sind bundesweit weiterhin hoch. Auch in Mannheim. Am Donnerstag lag die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt bei 435,9. Insgesamt waren bei der Kontrolle im Stadtgebiet über 90 Polizeibeamte und Beamtinnen sowie der Ordnungsdienst im Einsatz, sagt Patrick Knapp, Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit beim Polizeipräsidium Mannheim.

Acht Kontrollpunkte im Mannheimer Stadtgebiet

Bereits am Dienstag war in Bussen und Straßenbahnen in Heidelberg kontrolliert worden. Am Donnerstagabend waren jetzt die Autofahrer in Mannheim dran. Von den 912 kontrollierten Personen verstießen 44 gegen die Ausgangssperre. Das entspricht einer Beanstandungsquote von knapp 4,8 Prozent. Die Polizei habe den Fokus auf die Verkehrssicherheit gelegt, die Stadt die gültigen Ausgangssperren kontrolliert, hieß es von Polizeiseite gegenüber dem SWR.

"Wir haben den Eindruck, die Leute haben sehr viel Verständnis. Selbst die Leute, die gegen die Maßnahmen verstoßen, haben Verständnis für die Kontrolle."

Weitere Kontrollen geplant

Sowohl Menschen von außerhalb als auch Menschen aus der Stadt hätten die Regeln zum Teil nicht gekannt, heißt es von Seiten der Polizei weiter. Dennoch: Der Großteil der Menschen habe die Ausgangssperren für Nicht-Immunisierte mitbekommen. Wer nicht geimpft ist, darf nur aus triftigen Gründen das Haus verlassen: Die Fahrt zur Arbeit gehört dazu. Oder ein medizinischer Notfall, erklärt Patrick Knapp weiter.

"Es bedarf viel Fingerspitzengefühl. Information. Sensibilisierung. Warum sind die Maßnahmen notwendig. Man muss einfach nochmal erläutern, worum es geht."

Für die kommenden Tage sind bereits weitere Kontrollen angekündigt worden. Wo und wann diese stattfinden, ist noch nicht bekannt.