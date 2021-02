per Mail teilen

Die seit Anfang Dezember geltende nächtliche Ausgangssperre in Mannheim hat positive Auswirkungen auf die Entwicklung der Corona-Fallzahlen. Das sagte der Leiter des Mannheimer Gesundheitsamts, Peter Schäfer, am Dienstagnachmittag im Gemeinderat. Demnach habe man in Mannheim zwischen dem 16. und dem 23. Dezember einen Rückgang der Infektionszahlen um fast 12 Prozent verzeichnet.