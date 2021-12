Die Inzidenz der Corona-Fälle in Mannheim ist unter den Schwellenwert von 500 gesunken. Deshalb wurde am Sonntag die nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte aufgehoben.

Das Gesundheitsamt der Stadt hatte am Samstagabend mitgeteilt, dass der maßgebliche Inzidenzwert von 500 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner seit fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wurde.

Polizei hatte Einhaltung der Ausgangssperre kontrolliert

Deshalb dürfen Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene nun wieder ohne Einschränkung nachts unterwegs sein. Noch am Donnerstag hatte die Polizei in einer Kontrollaktion an mehreren Punkten in der Stadt überprüft, ob die Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr eingehalten wurde. Dabei waren 44 Verstöße festgestellt worden.

Inzidenz in Mannheim seit Dienstag wieder unter 500

Nach Angaben des Mannheimer Gesundheitsamts lag die Sieben-Tages-Inzidenz in der Stadt am Samstag bei 415,2. Am Dienstag hatte sie den Wert von 500 erstmas wieder unterschritten und lag bei 493.

Zum Vergleich: Die Sieben-Tages-Inzidenz in Heidelberg lag am Sonntag bei 309, im Rhein-Neckar-Kreis bei 378 und im Neckar-Odenwald-Kreis bei 556. Im Neckar-Odenwald-Kreis bleiben die Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte bzw. Nicht-Genesene deshalb bestehen.