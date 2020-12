Das Polizeipräsidium Mannheim bereitet sich auf die Ausgangsbeschränkungen vor, die in Baden-Württemberg ab Samstag gelten sollen. Die Behörde teilte am Freitagabend mit, man werde dazu das Einsatzkonzept mit mobilen und stationären Kontrollen ausweiten. In einer Mitteilung heißt es, es kontrollierten dann Beamte im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim die Ausgangsbeschränkungen - also in Mannheim, Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis. Dafür, so die Polizei, werde das Konzept angepasst, das bereits vor einer Woche in Mannheim bei der Kontrolle der nächtlichen Ausgangssperre umgesetzt wurde. Das bedeutet: Hohe Präsenz mit noch mehr Beamten an zentralen Punkten und eine "deutlich intensivierte Kontrolldichte".