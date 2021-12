Trauriges Ende der Weihnachtsmärkte in Mannheim, Heidelberg und Schwetzingen

Aus für die Kurpfälzer Weihnachtsmärkte in Mannheim, Heidelberg und Schwetzingen: Am Freitag ist Schluss. In Mannheim gibt es Kritik, in Heidelberg dagegen sogar positive Reaktionen.

Ministerpräsident Kretschmann hat am Dienstag eine neue Verordnung angekündigt, die an strenge Regeln zum Schutz vor Infektionen mit dem Corona-Virus beinhaltet.

Man wolle noch die Beratungen zwischen Bund und Ländern abwarten, dann voraussichtlich am Mittwoch über die Maßnahmen in Baden-Württemberg entscheiden, so dass die neuen Maßnahmen voraussichtlich am Freitag in Kraft treten könnten. Das wichtigste in der derzeitigen Lage sei, die Kontakte so weit wie möglich zu beschränken, so Kretschmann.

Damit müssen auch die mit großen Aufwand geplanten und realisierten Weihnachtsmärkte in Mannheim, Heidelberg und Schwetzingen geschlossen werden.

"Situation in Mannheim gut geregelt"

Stefany Goschmann von der Mannheimer Ausstellungsgesellschaft sagte, dass die Situation in Mannheim eigentlich gut geregelt sei, mit wenigen Ausschankstellen, einer limitierten Besucherzahl und der 2G-Regel plus Test. Auf dem Markt gilt auch Maskenpflicht. Sie äußerte Zweifel, dass die Schließung eines Weihnachtsmarkts verhindert, dass Menschen miteinander in geschlossenen Räumen in Kontakt kommen, zum Beispiel in Gaststätten. Der Besucherzustrom sei schon vorher gering gewesen. Für die Aussteller sei die Schließung eine Katastrophe, aber auch für alle anderen..

Der Heidelberger Weihnachtsmarkt war trotz Beschränkungen gut besucht, muss aber ab Donnerstag schließen SWR

"Katastrophal ist die Lage eigentlich für alle"

Perspektivlosigkeit für Aussteller

Die Aussteller in Mannheim zeigten gemischte Reaktionen. Für viele ist das Problem, wie sie die bestellte Ware jetzt loswerden sollen. Zudem sei ihr Berufsbild generell in Gefahr, es gebe kaum noch eine Perspektive. Andere sagten, sie seien froh, wenigstens von den hohen Kosten befreit zu sein.

Eher positive Reaktion in Heidelberg

In Heidelberg fielen erste Reaktionen auf die bevorstehende Schließung von Seiten des Stadt-Marketing zurückhaltend bis sogar positiv aus. Matthias Schiemer, Geschäftsführer der Heidelberg Marketing, sagte, das Ganze sei den Menschen ja nicht mehr zuzumuten gewesen.

Insofern sei er erleichtert über das bevorstehende Ende der Weihnachtsmärkte. Von Heidelberg aus habe es sogar Druck auf die Landesregierung gegeben, eine solche Entscheidung zu treffen.

"Auch Aussteller froh"

Auch die Schausteller und Aussteller seien zum überwiegenden Teil froh darüber, so Schiemer. Einige hätten sich bei ihm bedankt.



Weihnachtsmärkte in Ludwigshafen und Speyer offen

In Rheinland-Pfalz bleiben die Weihnachtsmärkte in Ludwigshafen und Speyer geöffnet, der in Neustadt ist abgesagt.