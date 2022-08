In Mannheim kam es am Sonntagmorgen zu gewalttätigen Angriffen, in Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) gab es am Nachmittag einen Frontalzusammenstoß.

Neben der A5 bei Walldorf ist am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr ein Waldbrand ausgebrochen. Das Feuer sorgte kurz für Sichtbehinderungen auf der Autobahn zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Abfahrt Schwetzingen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, weil die Polizei den Standstreifen und die rechte Spur für die Löscharbeiten sperren musste. Die Feuerwehren aus Walldorf und Heidelberg waren im Einsatz. Die Rauchsäule war weithin sichtbar.

Die trockene Witterung führte zu rascher Ausbreitung des Feuers Einsatz 24

Motorradfahrer in Schriesheim schwer verletzt

Nach einem schweren Verkehrsunfall war die Landesstraße in Schriesheim am Abzweig nach Altenbach von 14 Uhr an einige Stunden gesperrt. Es war zu einem Frontalzusammenprall zwischen einem Motorradfahrer und einem Auto gekommen, als das Auto in Richtung Altenbach abbiegen wollte. Der Motorradfahrer ist schwer verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, der Autofahrer wurde nur leicht verletzt.

Wohnung im Almehof im Vollbrand

Die Feuerwehr hat in Mannheim am frühen Sonntagnachmittag einen Brand in der Wattstraße im Stadtteil Almenhof bekämpft. Eine Person wurde nach Angaben der Feuerwehr verletzt und dem Rettungsdienst übergeben. Eine Wohnung in dem zweigeschossigen Wohnhaus stand im Vollbrand.

Überfall am Wasserturm

Die Polizei ermittelt wegen eines Überfalls am Wasserturm in Mannheim am Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr. Die unbekannten Täter haben demnach einen 22-Jährigen körperlich angegriffen und mit einer Stange niedergeschlagen. Als der Mann zu Boden ging, wurde ihm eine Tasche entwendet. Zudem erlitt er eine Platzwunde. Als zeitgleich eine Funkwagenbesatzung auf die Wasserturmanlage zufuhr, flüchteten die unbekannten Täter zu Fuß. Die Polizei sucht Zeugen.

Vier Unbekannte überfallen Taxi

Ungefähr eine Stunde vorher, kurz nach 1.30 Uhr, bestiegen vier Männer in Mannheim-Friedrichsfeld ein Taxi und ließen sich von dem 63-jährigen Fahrer an den Straßburger Ring fahren. Dort angekommen wurde der 63-Jährige laut Polizeibericht von einem der Unbekannten unvermittelt mit einer Pistole bedroht und zur Herausgabe seines Bargelds aufgefordert. Da es sich hierbei offensichtlich um eine Plastikpistole handelte, ging der Fahrer nicht auf die Forderung ein, sondern setzte sich zur Wehr.

Im weiteren Verlauf wurde er von den anderen Fahrgästen geschlagen, bevor die Unbekannten zu Fuß flüchteten. Zuvor stahlen sie noch ein Mobiltelefon aus dem Taxi, das bei der Fahndung wiedergefunden wurde. Durch den Angriff wurde der 63-Jährige leicht verletzt.

Essen in Dossenheim angebrannt

In Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) kam es am Samstag gegen 13 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Eduard-Mörike-Straße. Es war Rauchentwicklung gemeldet worden. Als die freiwillige Feuerwehr sich gerade Zugang zur verrauchten Wohnung verschafft hatte, kehrten auch die Eigentümer der Wohnung zurück. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war Essen auf dem Herd angebrannt.

Fußgänger von Roller erfasst und schwer verletzt

In Mannheim ist am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr auf dem Tarnowitzer Weg ein Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn von einem Motorroller erfasst und zu Boden geschleudert worden. Der 34-Jährige erlitt Schürfwunden, Prellungen sowie Platzwunden im Gesicht und wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Auch der Rollerfahrer kam bei dem Zusammenstoß zu Fall. Anschließend flüchtete er vom Unfallort.

Vergessenes Essen setzt Wohnung in Brand

Das Abendessen auf der Herdplatte hat am Samstagabend in Mannheim eine Wohnung in Brand gesetzt. Der Mann schlief ein, während sein Essen auf dem eingeschalteten Herd stand, so die Polizei. Der 36-Jährige erlitt eine Rauchvergiftung, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Beamten schätzen den Schaden auf 120.000 Euro. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Mannheimer bei Unfall nahe Salzburg verletzt

In Altenmarkt 70 Kilometer südlich von Salzburg sind Insassen eines Autos aus Mannheim und Wuppertal verletzt worden, als ein anderes Auto auf den mit fünf Menschen besetzten Wagen prallte. Das Auto der Deutschen sei durch die Wucht des Aufpralls von der Straße abgekommen und gegen eine Steinmauer gefahren. Die Deutschen wurden ärztlich versorgt, während der 63 Jahre alte Unfallverursacher unverletzt geblieben sei, teilt die dortige Polizei mit.