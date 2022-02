Mannheimer freuen sich: Aus Daimler wird "Mercedes Benz Group AG"

Der Autohersteller Daimler AG heißt seit Dienstag "Mercedes-Benz Group AG". Aus Mannheimer Sicht eine längst verdiente Rückbesinnung auf den Auto-Erfinder Carl Benz.

Der Name des Mannheimer Erfinders Carl Benz ist damit erstmals seit 1998 wieder Teil des Konzernnamens des ältesten Automobilherstellers der Welt. Den Ruhm, sagen viele Mannheimer, verdanke der Stuttgarter Konzern allein Carl Benz.

Der erste patentierte Benz kam 1886 aus Mannheim

Der erste Benz war das erste Auto überhaupt, kam aus Mannheim und wurde 1886 patentiert. Benz in Mannheim und Daimler in Stuttgart – das waren einmal Gegner, so Winfried Seidel, Chef des Dr. Carl Benz-Museum in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis).

Carl und Bertha Benz lebten von 1905 an in Ladenburg. Das Carl-Benz-Haus am Neckarufer steht heute noch. SWR picture-alliance / dpa/ SWR, Montage: SWR - Foto: Björn Lilienthal

Denn nach dem Ersten Weltkrieg und der Inflation standen Benz und Daimler vor der Pleite. Auf Druck der Deutschen Bank fusionierten Benz und Daimler im Jahr 1926 dann zur Daimler-Benz AG mit Hauptsitz in Stuttgart.

Blick ins Mannheimer Benz-Werk im Jahr 1916 Archiv der Daimler AG

Aus "DaimlerChrysler" wurde nicht "Daimler-Benz"

So blieb das, bis 1998 Jürgen Schrempp als Vorstandschef Daimler-Benz mit dem US-Konzern Chrysler zu "DaimlerChrysler" fusionierte – und Benz kurzerhand aus dem Konzernnamen gestrichen wurde. Dann, nach dem Scheitern der DaimlerChrysler-Fusion, unterzeichneten etliche Mannheimer einen Aufruf, den Konzern wieder "Daimler-Benz" zu nennen - vergebens.

Jetzt, 15 Jahre später, ist das alles Makulatur. Die Daimler AG wird zerlegt. Nach der Abspaltung der Lkw-Branche zum Unternehmen "Daimler Truck" heißt der Autokonzern seit Dienstag, 1. Februar 2022, "Mercedes-Benz Group AG".