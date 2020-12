Wenn es nach dem Willen der Oberbürgermeister von Mannheim und Heidelberg geht, soll die Silvesternacht ganz ruhig bleiben. Sie haben dazu aufgerufen, zuhause zu bleiben und Kontakte zu verringern.

Der Aufruf kommt auch vom Landrat des Rhein-Neckar-Kreises Stefan Dallinger und dem Präsidenten des Polizeipräsidiums Mannheim, Andreas Stenger. Die Polizei weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass die Ausgangsbeschränkungen über Silvester und an Neujahr uneingeschränkt weiter gelten.

Keine Böller, keine Pyrotechnik

Ausnahmen bei den Kontaktbeschränkungen werde es nicht geben. Zudem ist es bereits seit dem 22. Dezember deutschlandweit verboten, Silvesterfeuerwerk der Kategorie F 2 zu verkaufen. Darüber hinaus ist auch das Zünden von Böllern und Pyrotechnik im öffentlichen Raum untersagt. Auf Silvesterfeuerwerk solle in diesem Jahr gänzlich verzichtet werden.

Kliniken wollen keine Feuerwerk-Verletzten

Das Personal in den Kliniken und Notfallambulanzen in der Region arbeite derzeit an der Belastungsgrenze. Verletzungen durch unsachgemäßes Abbrennen von Feuerwerk sollten vermieden werden. Mannheims OB Peter Kurz sagte, er sei froh, dass die ganz große Mehrheit dafür Verständnis habe. Das sei ein Hoffnungszeichen für den Start in das Jahr. Dass die Impfungen schon begonnen haben, sollte Kraft geben für die kommenden Wochen. Oberbürgermeister Peter Kurz wünscht Gesundheit und Glück für das neue Jahr.

OB Kurz zur Ausgangssperre SWR

OB Würzner: Kontakbeschränkungen hart

Oberbürgermeister Eckart Würzner aus Heidelberg betont, dass die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen hart seien, aber auch an Silvester uneingeschränkt gelten. Das bedeutet, dass nach 20 Uhr niemand mehr ohne triftigen Grund seine Wohnung oder sein Grundstück verlassen darf. Die Maßnahme trügen dazu bei, das Gesundheitssystem nicht weiter zu strapazieren, ergänzt Landrat Stefan Dallinger.

Stadt Heidelberg/ Julian Beekmann

Mehr Polizei unterwegs und bereit

Das Polizeipräsidium Mannheim, das für die Sicherheit von mehr als einer Million Menschen in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis zuständig ist, werde in der Silvesternacht die Personalstärken in den 17 Polizeirevieren erhöhen. Ansammlungen an Brennpunkten würden verhindert.