"Aufgeschobene Krebs-Operationen - das verschlechtert die Prognose"

Die Zahl der Menschen, die intensivmedizinisch an einer Covid-19-Infektion versorgt werden müssen, bringt die Krebszentren an die Belastungsgrenze. Zwei Drittel der Kliniken haben keine Kapazitäten mehr.

In den allermeisten Fällen sei die Diagnose Krebs keine Notfalldiagnose, sagt Susanne Weg-Remers vom Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg. Operationen werden dann hinten angestellt. Fatal, denn die dringende Versorgung von akut erkrankten Covid-19-Patienten kann die Prognose auf Heilung bei Krebspatienten deutlich verschlechtern.

"Wir wissen aus Studien, dass das pauschal gesagt über die Gesamtheit der Krebspatienten schon vier Wochen sein können, die die Prognose verschlechtern."

Drei Krebsorganisationen appellieren erneut an die Bevölkerung, das Impfangebot wahrzunehmen und Kontaktbeschränkungen einzuhalten.

Hintergrund Corona-Taskforce Um mögliche Beeinträchtigungen der onkologischen Versorgung zu erfassen, hatten das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ), die Deutsche Krebshilfe und die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) ihre regelmäßige Befragung an 18 großen deutschen universitären Krebszentren wiederaufgenommen. Diese Befragung war 2020 von der Corona-Taskforce von DKFZ, Deutscher Krebshilfe und DKG initiiert worden, um Versorgungsengpässe und -einschränkungen frühzeitig zu erkennen und den Dialog mit politischen Entscheidungsträgern zu suchen.

Susanne Weg-Remers erklärt im Gespräch mit SWR Redakteur Patrick Figaj, warum sie und ihre Kollegen mit Sorgen auf die kommenden Wochen blicken:

Einschätzung der Corona Task Force

Die Einschätzung zur Lage geht aus der aktuellen Erhebung der Corona-Taskforce des Deutschen Krebsforschungszentrums, der Deutschen Krebshilfe und der Deutschen Krebsgesellschaft hervor. Die Versorgungskapazitäten der Zentren seien nahezu ausgeschöpft, heißt es darin. Außerdem arbeite das Personal unter maximaler Belastung. Die Versorgung von Covid-Patienten ist aufwändig und zeitintensiv. Und Experten rechnen damit, dass die Inzidenz aufgrund von Neuinfektionen mit der Omikron-Variante bald wieder ansteigt.

"Wir haben in der ersten, zweiten, dritten Welle und auch jetzt wieder Berichte von Krebspatienten bekommen, deren Operationen aufgeschoben wurden. Dass sie nicht wie geplant stattfinden konnten, weil ein Intensivbett gefehlt hat. Das ist wirklich eine ganz neue Entwicklung."

Sorgenvoller Blick wegen "stiller Triage"

Wegen der Prognose stark steigender Infektionszahlen hat Susanne Weg-Remers kein gutes Gefühl, was die Situation der Krebspatienten-Versorgung in den nächsten Wochen betrifft. Ärzte sprechen im Zusammenhang mit der Versorgung von Krebspatienten schon vom Begriff der "stillen Triage", da Covid-Patienten bisher den Vorzug erhalten.

Susanne Weg-Remers hat den Eindruck, an vielen Stellen werde von Menschen noch nicht ausreichend wahrgenommen, was aus Politik und Wissenschaft in der Corona-Pandemie kommuniziert werde.