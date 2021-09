Auffrischungsimpfung für besonders Gefährdete ab sofort möglich

Wer zur Gruppe der zuerst gegen Corona-Geimpften gehört, kann ab Mittwoch seinen Impfschutz auffrischen lassen. Laut Rhein-Neckar-Kreis und Neckar-Odenwald-Kreis sind sogenannte „Booster-Impfungen“ unter anderem in den Kreis-Impfzentren möglich. Weder in Heidelberg und Sinsheim, noch im Kreisimpfzentrum Mosbach sind vorherige Terminbuchungen notwendig, heißt es in aktuellen Mitteilungen der Landkreise. Genügend Impfstoff sei vorhanden, und für die Auffrischungsimpfung reiche eine einzelne Dosis. Alle vulnerablen Personen, deren Zweitimpfung - oder bei Genesenen Einmalimpfung- mindestens sechs Monate zurückliegt, können sich in den Zentren oder auch bei Haus- oder Betriebsärzten erneut impfen lassen.