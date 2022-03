Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf der B3: Wagen in Grünstreifen geschleudert

Bei einem Verkehrsunfall auf der B3 in Höhe Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis) am Freitagnachmittag sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 28 Jahre alte Autofahrerin auf den Wagen eines 66-Jährigen auf. Dieser hatte zuvor wegen eines Wildunfalls abbremsen müssen, hieß es. Der Wagen des Mannes sei durch die Wucht des Aufpralls in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert worden. Die Verletzten wurden laut Polizei in umliegende Kliniken gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B3 bis abends voll gesperrt werden.