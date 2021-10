per Mail teilen

Im Heidelberger Hauptbahnhof werden die Aufzüge modernisiert. Kosten laut Deutscher Bahn: rund 1,3 Millionen Euro. Am kommenden Montag, 11. Oktober, beginnen die Arbeiten an den Bahnsteigen 2, 3, 4 und 5. Ab Ende Februar 2022 sollen die modernisierten Fahrstühle bereit sein. Dann beginnen die Arbeiten an den Bahnsteigen der Gleise 7, 8, 9 und 10. Ein stufenfreier Zugang zu den Bahnsteigen sei laut Deutscher Bahn zwischen 6 und 24 Uhr weiterhin möglich.