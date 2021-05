per Mail teilen

Nach den Hausarztpraxen bieten auch immer mehr Facharzt-Praxen in der Region Coronaimpfungen an. Das bestätigt die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg auf Anfrage des SWR. Grundsätzlich seien seit der Impf-Freigabe für Hausärzte auch alle anderen niedergelassenen Ärzte impfberechtigt, so die Kassenärztliche Vereinigung. Man habe anfangs lediglich einen Schwerpunkt auf Hausarztpraxen gelegt. Dass nun immer mehr Facharztpraxen nachziehen, sei sei gewünscht. Viele von ihnen nähmen - wie zuvor die Hausärzte - von sich aus Kontakt zu ihren Patienten auf. Wieviel Impfstoff welche Praxis bekommt, regelt ein kompliziertes Verfahren von Bund und Ländern. Einen allgemeinen Überblick darüber, welche Facharztpraxis im Rhein-Neckar-Raum gegen Corona impft, gibt es nicht. Interessierte müssen sich selbst bei ihren Fachärzten erkundigen.