Atemwegsreizungen an Schimper-Schule in Schwetzingen

Der Reizgas-Vorfall gestern in der Ernst-Reuter-Realschule plus in Ludwigshafen ist möglicherweise bereits der zweite. Drei Jugendliche sollen das Gas am Montag in einer Schultoilette versprüht haben. Elf Schüler klagten über Atembeschwerden und einige kamen in ein Krankenhaus. Nach Angaben einer Mitarbeitern der Schule besteht der Verdacht, dass die Evakuierung der Ernst-Reuter Schule Mitte Februar ebenfalls wegen Reizgas nötig wurde.