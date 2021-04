Bereits gebuchte Zweitimpftermine mit Astrazeneca bleiben auch in Heidelberg bestehen. Das hat die Stadt bekannt gegeben. Demnach werden unter 60-Jährige im Impfzentrum auf einen vorhandenen MRNA-Impfstoff umgebucht. Dies soll überall im Land vor Ort geschehen, betont das baden-württembergische Sozialministerium in einer Mitteilung. Alle bereits gebuchten Zweitimpftermine behalten also ihre Gültigkeit. Die ständige Impfkommission (STIKO) hatte deutlich gemacht, dass eine Zweitimpfung mit einem MRNA-Impfstoff nach einer Erstimpfung mit Astrazeneca sicher und wirksam sei, sagte der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha. Im Heidelberger Kreisimpfzentrum in Pfaffengrund stehen die ersten Astrazeneca-Zweitimpftermine ab dem 26. April an.