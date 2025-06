"Schnauferl" - so heißen alte Motoren, die laut schnaufen und das Herz der Oldtimer-Fans höher schlagen lassen. Wolfgang Presinger ist einer von ihnen und fährt zum 58. Mal mit.

Ein Treffen "unter Freunden", so beschreibt Wolfgang Presinger die alljährliche Schnauferl-Rallye, bei der Autos ab dem Baujahr 1903 unterwegs sind. Organisiert wird sie vom Allgemeinen Schnauferl-Club (ASC) , der in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen feiert. Wolfgang Presinger ist seit knapp 60 Jahren Mitglied. Seine Leidenschaft: Alte Autos. Oder wie seine Beifahrerin Gitte Presinger es beschreibt: Wolfgang hat Benzin im Blut.

"Oldtimer sind pures Handwerk und keine Industrieproduktion"

Wolfgang Presinger ist seit Kindertagen fasziniert von alten Autos. Wie auch schon sein Vater. Der hat ihm damals seinen ersten Oldtimer vermacht - Baujahr 1911. Mit seinem 18. Geburtstag ist Wolfgang dem ASC beigetreten. Seither ist er Mitglied und fährt jedes Jahr bei der Schnauferl-Rallye mit. Seine Oldtimer füllen mittlerweile eine ganze Halle.

Das Schöne an den alten Fahrzeugen ist, dass man die Technik noch versteht. Es ist Mechanik und Elektrik.

Der 76-Jährige hat früher für Mercedes Benz gearbeitet und schraubt auch selbst noch an seinen Autos oder sucht sich Hilfe. In der Oldtimer-Szene ist man gut vernetzt, erzählt er. "Wenn ich nicht mehr weiter weiß, rufe ich Werner Brungs an." Der 91-Jährige hat das gleiche Modell und kennt sich aus. Brungs ist der älteste Rallye-Fahrer bei der 68. Ausgabe der ASC-Rallye.

Es gibt aber auch Oldtimer-Nachwuchs. Die jüngste Teilnehmerin ist 18 Jahre alt. Insgesamt nehmen 250 Menschen mit 125 Oldtimern an der Rallye teil.

Henrietta Schramm (18 Jahre alt) fährt ihren REO Model B - Baujahr 1907 (8 PS) SWR Bild in Detailansicht öffnen Werner Brungs (91 Jahre alt) fährt seinen Mercedes 220 Cabrio B - Baujahr 1953 (86 PS) SWR Bild in Detailansicht öffnen

Oldtimer von 1913: Von Mannheim nach Australien und zurück

Bei der diesjährigen ASC-Rallye fährt Wolfgang Presinger mit seinem liebsten Gefährt - dem Mercedes Benz 8/20 Doppelphaeton. Das Fahrgestell wurde 1913 im Mannheimer Stadtteil Waldhof gebaut. Die Karosserie wurde in Sydney (Australien) fertiggestellt. Vor knapp 30 Jahren hat Wolfgang Presinger den Oldtimer entdeckt und zurück nach Mannheim geholt und restauriert. Früher wurde noch mit einer Kelle von Hand "geblinkt", erzählt er. Für die Zulassung beim TÜV musste er aufrüsten und einen Blinker sowie einen Rückspiegel einbauen.

ASC-Rallye: Geschicklichkeit und Fahrstil werden geprüft

An Wolfgangs Seite sitzt seine Ehefrau Gitte. Sie fährt seit knapp 50 Jahren mit. Die 73-Jährige unterstützt ihren Mann auch bei den Prüfungen auf der Strecke, die gehören zu einer richtigen Rallye dazu. Bei den verschiedenen Stationen müssen sie unter anderem Abstände und genaue Geschwindigkeiten einhalten oder auch Schätzfragen richtig beantworten. Am Samstag endet die Rallye mit einer Preisverleihung: 60 Pokale für unterschiedliche Kategorien.

ASC-Rallye: Von Sinsheim durch den Kraichgau und den südlichen Odenwald

Bei der Internationalen Deutschen Schnauferl-Rallye gibt es pro Tag zwei unterschiedliche Routen zwischen 90 und 170 Kilometer Länge. Mit durchschnittlich 35 Kilometer pro Stunde tuckern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch Dörfer und über Landstraßen. Am Straßenrand werden sie freudig begrüßt. Wolfgang und seine Ehefrau Gitte kennen das schon, winken zurück und freuen sich mit.

Zu der diesjährigen Rallye gehört am Samstag auch ein Halt an der ersten Tankstelle der Welt - der historischen Apotheke in Wiesloch. 1888 legte dort auch schon Bertha Benz einen Stopp ein. Für Wolfgang Presinger ist die Rallye in Baden-Württemberg daher etwas ganz Besonderes. "In der Region steckt einfach sehr viel Geschichte." Die Rallye findet jedes Jahr in einem anderen Bundesland statt.