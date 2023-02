Geflüchtete Artisten aus der Ukraine machen Zirkusshow in Mannheim

Geflüchtete Artisten aus der Ukraine haben in Mannheim eine Benefiz-Zirkusshow auf die Beine gestellt. Der Erlös geht an die Opfer des Krieges in ihrer Heimat.

Aus ganz Deutschland kommen ukrainische Artisten für einen Tag nach Mannheim, um in der evangelischen Johanniskirche auf dem Lindenhof ihre Zirkusshow zu präsentieren. Sie alle sind vor dem Krieg geflohen.

Olexandra Kudriaschowa, kurz Sascha, ist stolz, dass so viele ukrainische Artisten ihrem Ruf gefolgt sind. Sie ist Artistin und Zirkuspädagogin aus Mannheim. Sie und ihr Mann stammen auch aus der Ukraine und leben mit ihrer Familie seit etwa zehn Jahren im Mannheimer Stadtteil Vogelstang. Die 29-Jährige betreibt dort eine kleine private Zirkusschule. Um den Menschen in ihrer Heimat zu helfen, haben sich die beiden an ihre geflüchteten Kollegen gewandt.

International bekannte Artisten und Sänger zeigen ihre Kunst

"Wir können auftreten und auf diese Weise helfen. Wir können nicht einfach Gewehre nehmen, aber wir können das tun, was wir am besten können. Und damit Geld sammeln."

Die meisten der Artistinnen und Artisten haben in Deutschland schnell einen Job gefunden - Shows und Zirkusse können die Exil-Ukrainer gut gebrauchen. Denn sie gehören weltweit zu den besten. Am Sonntag zeigen sie ihre Künste ganz ohne Gage für einen guten Zweck. Der Erlös der Veranstaltung fließt direkt in die Hilfe für die Opfer des Krieges in ihrer Heimat.

International bekannte Artisten aus der Ukraine proben in Mannheim für ihre Benefiz-Show. SWR

Evangelische Kirche und Artisten arbeiten zusammen

Olexandra Kudriaschowa macht die Regie für die Show und trainiert die Artisten. Sie hat auch den Kontakt zur evangelischen Johannisgemeinde hergestellt, wo die Aufführung stattfinden soll. Seit Kriegsbeginn arbeitet die Ukrainerin eng mit der evangelischen Kirche in Mannheim zusammen. Gemeinsam haben sie schon zahlreiche Hilfsaktionen für die Ukraine gestemmt. Die Zirkusshow ist ihr jüngstes Projekt.

"Ich habe selbst noch meine 93-jährige Oma, Verwandte und Freunde in der Ukraine. Ich kann nicht hier in Mannheim sitzen und nichts tun. Irgendwie muss ich helfen."

In der Johanniskirche auf dem Lindenhof findet die Benefiz-Show statt. SWR

In der Johanniskirche freut man sich über das Ereignis. Auch wenn Schmerz und Freude bei dieser Show ganz eng beieinander liegen. Denn die ukrainischen Artisten wollen Menschen erfreuen und sind doch selbst bedrückt angesichts des Krieges und ihrer Flucht.

"Aus Freude wird Hilfe, so muss man das sehen. Wir schaffen Hoffnung mit dieser Show."

Der Eintritt zur Show ist frei. Jeder gibt so viel wie er kann. Jetzt muss am Sonntag nur noch die Kirche richtig voll werden.