Auf einen Anruf aus dem Büro des Bundespräsidenten kann auch einen gestandenen Wissenschaftler nichts vorbereiten: Wolfgang Wick war überrascht über seine Berufung in den Wissenschaftsrat, sagt er im SWR-Interview. Ideengeber für die Politik Der Wissenschaftsrat soll Anstöße setzen und Ideengeber sein - für eine Politik, die oft vom tagesaktuellen Geschehen getrieben wird. So wie in dieser Pandemie-Zeit. Der Wissenschaftsrat soll einen kontinuierlichen Dialog zwischen Wissenschaft und Politik herstellen. Wissenschaftliche Expertise aus Heidelberg Der Ärztliche Direktor und Professor für klinische Neuroonkologie am Universitätsklinikum Heidelberg, Wolfgang Wick ist jetzt in das Gremium berufen worden. Man kann sich durch eigene Leistungen für den Wissenschaftsrat auszeichnen. Dafür bestimmen müssen einen andere. Berufen wird man vom Bundespräsidenten. "Think Tank" - Die großen wissenschaftlichen Linien denken Die Beratungsfunktion erfüllt der Wissenschaftsrat hauptsächlich durch die Erarbeitung von Empfehlungen. Träger des Gremiums sind die Regierungen des Bundes und der Länder. Die Wissenschaftliche Kommission besteht aus 24 Wissenschaftlern und acht Repräsentanten des öffentlichen Lebens. "Der Wissenschaftsrat setzt auch selbst Themen, will die Diskussion anregen, um sie in den politischen Raum zu tragen." Wolfgang Wick, Ärztlicher Direktor und Professor für klinische Neuroonkologie am Universitätsklinikum Heidelberg Wolfgang Wick kann und wird vor allem seine Expertise aus dem Klinikalltag und der Forschung aus dem medizinischen Bereich in den Wissenschaftsrat mit einfließen lassen. Viel Neues lernen, um Impulse zu setzen Wick sagt auch, dass jetzt viel neue Arbeit auf ihn zukomme. Viermal im Jahr tagt der Wissenschaftsrat. Einen Stapel Arbeit hat Wick bereits vor sich liegen. Sich neu in etwas einzuarbeiten, fällt dem Wissenschaftler allerdings leicht. Er hat unter anderem am King's College und in Harvard studiert. Langfristig denken Am Ende gehe es darum, sich Zeit - auch für die größeren Fragen zu nehmen - findet Wick. Dafür ist der Wissenschaftsrat da. Es gibt Themen, die Zeit brauchen um zu wirken. Man dürfe deshalb nicht gleich zerstören, was vielleicht gerade erst am Entstehen ist. Daran arbeitet der Heidelberger Mediziner nun mit.